Fonte : ilfaroonline di 29 mag 2024

it è su GOOGLE NEWS. L’investimento previsto è di 204 milioni di euro. Le vittime, le immense difficoltà dei cittadini e dei professionisti sanitari. do i lavori stabiliti dalla tabella di marcia, come nel caso del reparto di Oncologia e il relativo Day hospital oncologico, entrambi operativi dal 20.

Ospedale di Tivoli fine dell’emergenza | riattivati i reparti e i servizi del San Giovanni Evangelista