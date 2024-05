Orso a caccia di miele nel Bellunese | il caso che rischia di dividere ambientalisti e apicoltori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Belluno, 29 maggio 2024 – Arnie distrutte da undinel. Dopo la prima scorpacciata in Val di Zoldo – dove l'animale ha distrutto un intero apiario, mangiando circa 80 chili trae fogli di cera – l'goloso è tornato a dare segni del proprio passaggio. La seconda volta ha colpito nella zona di Longarone, dove a Faè sono state distrutte altre quattro arnie. L'ipotesi è che l'animale sia arrivato dal Trentino o dalla Slovenia in cerca di cibo. Nell'ultimo colpo, ha lasciato dei segni visibili del suo passaggio: su un telaio dell'apiario è rimasta impressa l'impronta di una zampa, larga all'incirca 10 centimetri. La polizia ai proprietari delle arnie: "Controllate quotidianamente gli apiari, specialmente quelli collocati in aree distanti dalle abitazioni in queste giornate di fioriture".