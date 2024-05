Orsi in Val di Sole torna la paura | 5 avvistamenti in 5 giorni vicino alle case

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Trento, 29 maggio 2024 –lain Trentino per la presenza degli. Cinquein cinquein Val di. Per i residenti della zona si materializza di nuovo l’incubo, dopo la tragedia del 5 aprile dello scorso anno, quando Andrea Papi è stato aggredito mortalmente dall'orsa “Jj4” nei boschi di Caldes in Val di. Il sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini, ha scritto una lettera al governatore provinciale, Maurizio Fugatti, all’assessore competente e al servizio foreste e fauna. Nella lettera il primo cittadino esprime la sua “preoccupazione poiché si tratta sempre dinelle vicinanze di abitazioni che seppur temporanee, nella bella stagione diventano molto frequentate. Chiedo l'applicazione del piano Pacobace, poiché in paese vi è un clima di estremanella frequentazione del bosco”.