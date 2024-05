Orrore e choc in villa comunale | minorenne palpeggia e molesta una 33enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unanel ragusano ha vissuto un vero incubo e solo grazie all’intervento di un passante ha evitato di essere violentata. L’aggressore sarebbe un 16enne di origini tunisine che ha avvisato la donna e l’ha seguita fino alladi Comiso, in provincia di Ragusa, dove avrebbe provato ad abusare di lei. Tra l’altro un episodio molto simile si è verificato qualche giorno fa a Benevento, dove un extracomunitario del Bangladesh è entrato in un salone di parrucchierendo endo sessualmente una dipendente. L’aggressione inIl 16enne aveva notato la donna, alla quale aveva fatto delle avances sempre più pesanti e insistenti, ma rifiutate. Ilperò non si sarebbe fermato nonostante il rifiuto della donna, ma l’avrebbe prima baciata sulla bocca, poi le avrebbe palpato i seni e quindi alzato la gonna, nel tentativo evidentemente di abusare di lei.