Orrore ad Amsterdam risucchiato dal motore di un aereo Klm Aperta un’inchiesta all' aeroporto Schiphol

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 -neldi unpasseggeri, ucciso dalle pale rotanti della turbina, è la terribile morte di una persona oggi all'di. L’orribile tragedia si è verificata sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub, hanno fatto sapere le autorità aeroportuali. Ad essere coinvolto un volo Klm, in partenza per Billund in Danimarca. La compagnia aerea olandese ha confermato con un comunicato, senza però fornire l'identità della vittima: "Oggi asi è verificato un incidente durante il quale una persona è finita neldi unin funzione. Purtroppo la persona è morta". Il giornale De Telegraaf, che riporta la notizia, non è riuscito ancora a sapere se si tratti di un passeggero o di un dipendente, ma la seconda ipotesi è la più probabile.