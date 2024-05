Oro da record ecco dove può arrivare entro il 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’oro ha ripetutamente aggiornato i suoi massimi storici in primavera e sosta oltre i 2.300 dollari. Sul mercato future del Comex, il prezzo dell’oro si è mosso, anche questa mattina, in una banda di oscillazione fra 2.340 e 2.360 dollari, confermando una performance del +13,5% da inizio anno. Ma cosa spinge le quotazioni del metallo prezioso? E quanto potrà durare questa performance? Una analisi di Nitesh Shah, Head of Commodities and Macroeconomic Research della società di investimento londinese WisdomTree Investments mette in luce le correlazioni ed i punti di forza dell’oro. Una performance attesa “I prezzi hanno raggiunto diversi nuovi massimi a marzo e aprile 2024, nonostante la solidità dei dati economici e lo slittamento delle aspettative del mercato in merito al prossimo taglio dei tassi negli Stati Uniti“, spiega l’esperto, aggiungendo “molti analisti sono rimasti perplessi di fronte all’improvviso aumento e si chiedono se questo sia sostenibile.