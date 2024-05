Ori Martin Cina invade auto elettriche Europa non competitiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Lo shift all'elettrico, definito Zero-Emission Vehicle, quando sicuramente non è zero, mette in difficoltà il settoremotive e anche il consumatore. Inoltre, a livello europeo, stanno arrivando flotte dicinesi, sono prodotti di buona qualità a basso costo", anche perché in"nonostante gli incentivi per l'acquisto di, non siamo competitivi". Lo ha detto a margine del Danieli InnovAction Meeting al Reseach Center del colosso dell' acciaio a Buttrio (Udine) Roberto De Miranda, a.d. del gruppo Ori, che produce acciai principalmente per il settoremotive. Per De Miranda leprodotte in"costano meno e sono ottime, quindi abbiamo un tema qualitativo e un tema di costo". In"nonostante gli incentivi per acquisto di, non siamo competitivi sulla filiera europea per produrre milioni diche possano soddisfare i target del 2035 e oltre".