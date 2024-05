Ordinatamente ai Commissari OMCeO di Napoli | Sia garantita la massima partecipazione nel rispetto delle leggi 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)aidi: “La nostra associazione auspica le operazioni di voto siano svolte nei tempi previsti da norma” L’associazionescrive aistraordinari dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri diper chiedere che sia rispettata la legge riguardo la convocazioneprossime assemblee elettorali. «La nostra associazione – spiega– in vista della convocazioneelezioni ordinarie, auspica che le operazioni di voto siano svolte nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, cioè nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il consiglio scade, come espressamente scritto nel comma 7 dell’art.4 legge 11 gennaio 2018 n.3. L’ipotesi che circola sempre più insistentemente, ossia che il voto possa tenersi nel periodo estivo, rappresenterebbe un comportamento scellerato, senza giri di parole, dal punto di vista democratico e legislativo, con tutto ciò che comporta dal punto di vistaresponsabilità da parte deiin riferimento alle leggi sopracitate.