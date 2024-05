Orbe Terracqueo | arte e ambiente si incontrano all’Orto Botanico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo. Ritorna, dall’1 al 5 giugno, la seconda edizione del Festival “” in occasione della Giornata mondiale dell’. Questo evento, organizzato dall’Associazione Clime diretto artisticamente da Roberto Gualdi, si svolgerà nelle diverse sedi dell’Ortodi Bergamo “Lorenzo Rota”. “Con il festival si esplorerà il tema ambientale attraverso diverse forme artistiche – dichiara Roberto Gualdi – come, cinema, musica e una passeggiata. Tutto questo avviene in un momento particolare, considerando il tempo meteorologico che ci sta accompagnando in questi giorni”. Il festival nasce con l’intento di affrontare le questioni ambientali attraverso l’, sensibilizzando l’opinione pubblica e in particolare i giovani sui problemi climatici attuali.