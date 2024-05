"Ora un Piano urbano dell’arte". L’appello alle istituzioni dell’Associazione artisti apuani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Massa, 29 maggio 2024 – Un, unnel quale sia assicurato a tutti il diritto alla piena fruizione visuale della bellezza che l’arte porta sempre con sé. Ma anche la realizzazione di una mostra permanente deglimassesi di ieri e di oggi. In sintesi è ciò che chiede l’Associazione, che oggi riunisce oltre 80del territorio,massime autorità: Regione, Provincia e Comune. Perché la nostra città "non dispone di spazi espositivi stabili, adeguati alla presenza di tanti eccellentimeritevoli di essere apprezzati da un vasto pubblico e conosciuti dai loro stessi concittadini – ricorda l’associazione –. Una città che può vantare tanta eccellenzaca, non possiede un museo civico, una pinacoteca, una stabile gria d’arte civica, un auditorium o una sala polifunzionale dove sia possibile fare arte e cultura, un luogo nel quale si possa entrare in contatto diretto con le opere e parlare con i loro autori".