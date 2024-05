Oppenheimer | l' edizione blu-ray del film di Christopher Nolan è in offerta su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sucoloro che hanno apprezzatoal cinema possono trovarlo, attualmente parlando, in sconto grazie a un'a tempo. Non solamenteha lasciato un segno sul grande pubblico, ma ha anche dimostrato il proprio impatto sulla critica specializzata e sui premi di settore. A seguito della vittoria schiacciante agli Oscar 2024, e della risposta al cinema,ha nuovamente confermato il proprio valore come regista, plasmando l'ennesimo lungometraggio con un peso non indifferente sotto tanti punti di vista. Partendo dall'oscura veridicità di una storia vera,ne mette a nudo i limiti umani, applicando una serie di ragionamenti, pure formali, a un mito spogliatosi del proprio antico e inarrivabile splendore, ora forse anche differente agli occhi delle persone.