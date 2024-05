opere pubbliche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Conclusi alla scuola di Diecimo i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico, durati circa 18 mesi, per la messa in sicurezza dell’edificio che ospita bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia e della primaria della frazione. Una struttura oggi moderna e sicura, inaugurata ufficialmente sabato scorso. Gli interventi, avviati nel novembre 2022, hanno portato alla realizzazione di un plesso scolastico conforme alle normative antisismiche. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 1,5 milioni di euro, di cui 950mila finanziati dalla Regione Toscana attraverso il bando "Prevenzione sismica". L’aumento dei costi, inizialmente previsti a 1,1 milioni di euro, è stato dovuto alla necessità di adeguare l’edificio a una classe di rischio più elevata, considerato anche il suo ruolo come centro di ricovero in caso di calamità naturali, in conformità con il piano intercomunale di Protezione civile.