Operazione Symes l' archeologia | Esistono ancora oggi depositi dove chiunque può entrare e uscire

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - "In questo tipo di crimini, che non è possibile collocare con precisione nel tempo ed è difficilissimo ricostruire quando e chi ha commesso il furto e chi ha portato il bene fuori dall'Italia, l'attività diplomatica è spesso più veloce rispetto alle investigazioni, e ad avviarla sono soprattutto i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, con il supporto del ministero". Serena Raffiotta, archeologa in Sicilia, autrice insieme ad altri di 'Ladri di antichità' (Edizioni Lussografica), si sofferma con l'AGI sui risultati dell'(dal nome del noto trafficante internazionale d'arte Robert), che ha riportato in Italia 600 reperti culturali provenienti da furti o prede dei tombaroli e localizzati molti anni dopo in musei, gallerie e collezioni private.