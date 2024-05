Open Meeting Grandi Ospedali Castellone | Peccato vedere chiudere i progetti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024): Tagliate 400 case di comunità e 100di comunità “Bisogna creare una nuova governance per la sanità, avendo il coraggio di fare scelte di rottura con il passato”, lo ha affermato la Vice Presidente del Senato Mariolinadurante il 3°dia Napoli. “Quando in pandemia abbiamo capito che l’anello debole in sanità era il filtro territoriale, che non può essere gestito, come è oggi, solo dai medici di medicina generale, abbiamo investito 16 miliardi di euro per la missione 6 del PNRR dedicati proprio al rafforzamento dell’assistenza territoriale”. Sottolinea ancora l’esponente 5 Stelle in Senato. “Ed è unche alcuni di queinon verranno realizzati perché sono state tagliate 400 case di comunità e 100di comunità.