Fonte : lanazione di 29 mag 2024

. Arezzo, 29 maggio 2024 – Domenica di sole per il consueto open day di primavera del Rugby Valdarno, una giornata dedicata a fare conoscere questo sport e consentire ai curiosi di provare per un giorno la palla ovale. mbini e bambine di tutte le età sono scesi in campo mentre la Under 6 e le Prime Mete,.

Open Day di Primavera per il Rugby Valdarno