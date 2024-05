Fonte : universalmovies di 29 mag 2024

Only Murders in the Building | la quarta stagione dal 27 agosto

Disney+ ha annunciato la data di lancio sulla piattaforma della quarta stagione di Only Murders in the Building. In occasione del lancio del nuovo trailer, il colosso dell'intrattenimento ha affermato che i nuovi episodi della quarta stagione della fortunata serie Hulu saranno disponibili a partire dal 27 agosto. I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios. La serie è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, con guest star speciali che includono Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e molti altri.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.