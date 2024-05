' One Health Project - Scuole in Azione' il 3 giugno a Roma l' evento finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 28 mag. (Adnkronos Salute) - Si chiama 'Onein' l'iniziativa promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit ed Eversana, con il supporto incondizionato della FondMsd e la partnership dell'Azienda ospedaliero-universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, che ha l'obiettivo di coinvolgere, per la prima volta, in modo capillare, lesuperiori italiane nella riflessione sulla One. L'conclusivo sul progetto - che si terrà il 3, alle 11.30 presso la Sala del Refettorio in via del Seminario 76 - sarà un'occasione per raccontare l'impegno dellee stimolare un momento di confronto su un tema cruciale di salute pubblica che riguarda ognuno di noi.