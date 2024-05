Omicidio Rosina colpo di scena al processo Il marito confessa | L’ho uccisa io

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Macerata, 29 maggio 2025 –dinel corso della penultima udienza deld’appello per l’diCarsetti, avvenuto la sera della vigilia di Natale del 2020 a Monrecassiano. Questa mattina in aula ildella donna, l’82enne Enrico Orazi, hato in aula di aver ucciso la 78enne al culmine dell’ennesima lite. In primo grado l’anziano era stato assolto dall’accusa diassieme alla figlia Arianna, mentre il nipote Enea Simonetti era stato condannato all’ergastolo. Oggi in aula Enrico Orazi ha letto un testo con il quale si assume le responsabilità dell’. “Quel 24 dicembre - ha detto - ho sorpreso mia moglie a fumare, nonostante le avessi chiesto più volte di smettere. Mi ha risposto male, non ci ho visto più, non so cosa mi è preso: l'ho afferrata per il collo e lei è svenuta.