Omicidio Nappini parla l’uomo accusato della morte dell’infermiera | Mi chiese di sposarla

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Avremmo dovuto sposarci: voleva aiutarmi ad ottenere la cittadinanza italiana. Il 4 settembre avrei voluto vederla: ho provato a contattarla in mattinata, senza riuscirci». Quel giorno, Rossellaè stata trovata morta nell’androne del condominio di via Giuseppe Allievo nel quartiere Trionfale a Roma. Il suo corpo era stato dilaniato da 56 coltellate. Per l’52enne, i sospetti sono presto confluiti attorno a Adil Harrati, 45enne marocchino con cuiaveva avuto una breve relazione. Troncata pochi giorni primasua. Oggi, 29 maggio,era presente nella Corte d’Assise del Tribunale di Roma, e ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni. In cui hato del matrimonio che avrebbe avuto intenzione di celebrare con Rossella, eloro breve relazione: «Ci siamo conosciuti perché avevo effettuato dei lavori a casa sua».