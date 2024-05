Omicidio Michelle Causo la perizia sull’imputato | ‘È capace di intendere e volere’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ‘Èdi. È quanto ha stabilito lapsichiatrica effettuata sull’assassino di, la 17enne di Primavalle che fu trovata cadavere in sacchi della spazzatura nera in un carrello della spesa.– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comIl giovane di origine cingalese, all’epoca dei fatti, il 28 giugno scorso, 17enne, secondo l’indagine peritale, disposta dal tribunale dei minorenni di Roma, e i cui risultati sono stati presentati oggi in aula, sapeva quello che faceva. Le accuse dipremeditato, occultamento e vilipendio di cadavere È quanto emerso questa mattina nel corso del processo. Il ragazzo, reo confesso, dovrà rispondere diaggravato dalla premeditazione, ma anche di occultamento e vilipendio di cadavere.