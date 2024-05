Omicidio in villa, Benedetta Marzocchi a processo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Grosseto, 29 maggio 2024 –, 51 anni, accusata di aver aggredito e ucciso la madre 76enne Giuseppina De Francesco la notte dell'8 giugno 2023 nella lorodi Istia d'Ombrone (Grosseto), andrà a. La donna è stata dichiarata incapace di intendere e di volere dopo gli accertamenti del perito nominato dal gip con incidente probatorio. Prima e forse unica udienza il 27 novembre. Così ha disposto il gup Sergio Compagnucci stante l'impossibilità di poter procedere con il giudizio abbreviato per stabilire la sua non imputabilità: il rito è escluso per i reati punibili con l'ergastolo quale è l'aggravato di cui è accusata la 51enne. Ildi novembre sarà dunque incentrato sulla imputabilità della donna e finalizzato inoltre all'applicazione di una misura di sicurezza:è stata dichiarata pericolosa socialmente.