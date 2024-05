Omicidio Desirée ridotte le pene nel processo di Appello bis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 - Neldibis per l'diMariottini, la ragazzina violentata ed ucciso in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, e che venne trovata senza vita il 19 ottobre 2018, sono statele condanne. A Mamadou Gara, condannato all'ergastolo nel primo, i giudici della Corte d'Assise d'hanno ridotto la pena a 22 anni. Alinno Chima, condannato a 27 anni si vede ridurre di un anno la pena, mentre Brian Minthe passa da 24 anni a 18. Tutti e tre i cittadini di origine africana sono accusati di, a seconda della posizione, violenza sessuale e spaccio. Per una quarta persona, Yousef Salia, è già definitiva la condanna all'ergastolo. Ildibis era stato disposto dalla Cassazione che lo scorso 20 ottobre la Cassazione aveva fatto cadere alcune delle accuse nei confronti degli imputati.