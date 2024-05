Omicidio Desirée pene ridotte nell’Appello bis | niente ergastolo per tre imputati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Condannenel processo di Appello bis per l’diMariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina, trovata morta il 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma, dopo essere stata abusata. I giudici della Corte di Assise d’Appello di Roma hanno emesso tre condanne per tre cittadini di origine africana.Mariottini,lebis: per Mamadou Gara 22 anni di carcere , 18 e 26 anni per Brian Minthe e Alinno Chima, con accuse a vario titolo di, violenza sessuale e spaccio. La Procura generale, lo scorso 15 maggio, aveva chiesto la conferma dell’, con isolamento diurno per un anno, nei confronti di Gara. E quella delle condanne a 24 e 27 anni per Minthe e Chima.