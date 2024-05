Omicidio Desiree condanne ridotte nell' appello bis

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - La Corte d'di Roma ha emesso treper altrettanti imputati'ambito del processo di secondo grado bis per la morte diMariottini, la 16enne di Cisterna di Latina deceduta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani,a zona di San Lorenzo. La Corte ha condannato a 22 anni Mamadou Gara, e a 18 e 26 anni, rispettivamente, Brian Minthe e Alinno Chima. La pubblica accusa, lo scorso 15 maggio, aveva sollecitato la condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, per Gara, e a 24 e 27 anni per Minthe e Chima. I tre, tutti cittadini di origine africana, sono accusati, a seconda delle posizioni, di, violenza sessuale e spaccio. Il nuovo processo diera stato disposto dalla Cassazione che'ottobre scorso aveva fatto cadere alcuni capi di imputazione.