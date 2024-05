Olympiacos il tridente fa paura | Fourtounis El Kaabi e Podence con 58 gol stagionali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tre allenatori cambiati, una finale europea – la prima della sua storia – da giocare sul campo degli acerrimi rivali dell’AEK Atene. È forse persino riduttivo definire rocambolesca la stagione dell’, avversaria della Fiorentina in finale di Conference League all’AEK Arena mercoledì sera. L’annata è iniziata con Diego Martinez, esonerato a dicembre per far posto a Carlos Carvalhal che non è riuscito ad invertire la rotta. Il 12 febbraio quindi l’annuncia l’ingaggio di Josè Luis Mendilibar, precedentemente esonerato dal Siviglia, con cui aveva vinto l’Europa League pochi mesi prima a Budapest contro la Roma. La storia di Mendilibar non è meno rocambolesca dell’annata che sta vivendo. Dopo cinque esoneri e una carriera spesa prevalentemente tra zona salvezza e seconda metà della classifica in Spagna, il tecnico di Zaldibar è arrivato a giocarsi il secondo trofeo europeo consecutivo, dopo aver eliminato squadre del calibro di Fenerbahçe e Aston Villa.