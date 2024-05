Olympiacos-Fiorentina | pronostici marcatori tiri ammoniti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024), la squadra di Italiano si appresta a giocare la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. Tutto pronto ad Atene. A distanza di sette giorni dallo storico trionfo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Europa League, l’Italia ha la possibilità di aggiudicarsi un’altra coppa europea, la Conference League. Sollevata dalla Roma nel 2022 – era la prima edizione in assoluto – e soltanto sfiorata dallanel 2023, il trofeo messo in palio dalla giovane terza manifestazione continentale potrebbe far ritorno nel Bel Paese, sempre grazie alla squadra di Vincenzo Italiano, tornata in finale per il secondo anno consecutivo. Italiano (Instagram)Lapunta a cancellare dai propri ricordi la beffarda notte di Praga, quando si arrese 2-1 al West Ham dopo essere stata beffata da un contropiede di Bowen a pochi secondi dal ’90.