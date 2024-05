Olympiacos-Fiorentina oggi in tv | canale orario e streaming finale Conference League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alle 21:00 di, mercoledì 29 maggioscenderanno in campo in occasione delladi. Dopo la sconfitta nell’ultimo atto della scorsa edizione, la squadra viola ha raggiunto nuovamente la possibilità di alzare il trofeo e stavolta non vuole farselo sfuggire nella bolgia dell’AEK Arena. Di fronte c’è un’che ha vissuto una stagione difficile, iniziata in Europa. Dopo aver cambiato tre allenatori, la squadra greca ha trovato stabilità con Josè Luis Mendilibar, che insegue il secondo trofeo europeo consecutivo dopo quello vinto lo scorso anno contro la Roma in Europaalla guida del Siviglia. Quel giorno a Budapest c’era Andrea Belotti, che sogna la rivincita. Per lui sfida nella sfida con Ayoub El Kaabi, miglior marcatore di questo torneo a quota 10 reti.