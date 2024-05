Olympiacos-Fiorentina momenti di tensione fra le due tifoserie | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024)difra ledipochi istanti dopo il doppio fischio arbitrale che ha sancito la fine del primo tempo della finale di Conference League in corso ad Atene. Ci sono stati contatti fra i supporters della squadra biancorossa greca e quelli viola con l’intervento prima di alcuni steward presenti all’interno dello stadio Agia Sophia e poi con i calciatori gigliati che a bordocampo hanno invitato i propri sostenitori a calmare gli animi. A creare problemi sono stati pare alcuni tifosi dell’che si trovano nel settore dei tifosi toscani e che avrebbero provocato quest’ultimi. Lafra le due fazioni per fortuna si è risolta in pochi minuti senza ulteriori attriti, e così i giocatori guidati da Vincenzo Italiano sono potuti rientrare negli spogliatoi per l’intervallo SportFace.