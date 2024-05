Oltre lo sguardo viaggio nell’aldilà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 – Sabato scorso, 25 maggio, la comunità della Badia fiorentina, l’associazione di cultura biblica Biblia e gli studenti del liceo Alberti Dante hanno vissuto un’esperienza singolare e al tempo stesso emozionante, nell’ambito di un progetto valido come ex alternanza scuola-lavoro sul tema ‘Leggere l’arte con la bibbia’. Insieme, accolti all’interno dell’antico complesso della Abbazia Santa Maria in Firenze, comunemente nota come Badia Fiorentina, hanno dato vita a questo evento finale per la città: ‘loesistenziale’. Con tanto aldiquà. Gli alunni dei tre indirizzi liceali dell’Istituto Alberti Dante (artistico, classico e musicale) hanno tentato di rileggere l’arte pittorica, scultorea e architettonica, la poesia e la musica alla luce dei testi biblici e classici, scoperti e riconosciuti come fonti storiche imprescindibili della cultura, patrimonio dell’umanità.