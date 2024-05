Off Tune Festival La musica live come al Cencio’s

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alzi la mano chi ama quei generiliil post-punk, lo psych pop e lo stoner rock. Se le mani alzate saranno tante, allora l’appuntamento da non perdere è da giovedì 6 a sabato 8 giugno negli spazi di Officina Giovani per riannodare i ricordi del leggendario, locale clou degli anni Novanta a Prato. Due palchi, 15con band provenienti dagli Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia: tutto a ingresso libero, nell’area degli Ex Macelli. Benvenuti, anzi bentornati, all’Off, edizione numero quattro, ilpiù rock dell’estate organizzato da A-, Santa Valvola Records e associazione South Park, in collaborazione con Comune e Officina Giovani. Tre giorni dima non solo: largo anche a dj-set, area ristoro, area per bambini, mercatino, mostre e, in chiusura, l’immancabileNight.