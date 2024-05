Oceania 2 | nel primo teaser Vaiana e Maui tornano più elettrizzanti che mai

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il sequel del successo di critica e botteghino che funel 2016 arriva a sorpresa nelle sale. Soltanto quest’anno la Disney ha annunciato l’arrivo di2 e i fan di tutto il mondo non sanno cosa aspettarsi da questo secondo film così improvviso. Pronti a mandare in sala il titolo a novembre di quest’anno, ora la Disney ha rilasciato il trailer ufficiale. Ecco cosa possiamo aspettarci allora dal ritorno sullo schermo die, ovviamente, di. Dopo qualche titolo non esattamente amato dal pubblico, come il dimenticabilissimo Strange World e Wish, di cui abbiamo parlato parecchio, non è stata una sorpresa quando la Disney ha annunciato non uno, non due ma ben tre e più sequel di grandi film della casa di produzione. Come per ogni parte 2, i fan sono schierati su due fronti: impaziente attesa e scetticismo totale.