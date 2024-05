Oceania 2 | il primo teaser trailer del film!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Walt Disney Pictures ha fatto uscire ildel suo prossimo sequel animato,2 (Moana 2), condiviso proprio da Dwayne “The Rock” Johnson, star del. Dwayne “The Rock” Johnson riprenderà il ruolo del semidio polinesiano mutaforma Maui, insieme ad Auli’i Cravalho, che sarà ancora una volta la voce del personaggio principale.2, sequel diera stato originariamente concepito come una serie Disney+, ma si dice che i dirigenti dello studio siano rimasti così colpiti dal lavoro dello sceneggiatore e regista David G. Derrick Jr. sugli episodi iniziali che hanno deciso di rinnovare le sue idee per un unicoper il grande schermo. È in lavorazione anche un remake live-action di, la cui uscita è attualmente prevista per il 2026.