Occupazione e contribuzione fiscale | l’e-commerce è un settore-chiave per l’Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il mondo del commercio digitale è sempre più una filiera. Attori protagonisti collegati gli uni agli altri per far funzionare un meccanismo complesso che gli utenti percepiscono solamente in parte. C’è chi produce, chi vende, chi mette a disposizione servizi di pagamento e chi trasporta quella merce acquistata scrollando lungo le pagine dei marketplace e con pochi click. I numeri di questa filiera sono importanti per comprendere al meglio il ruolodell’e-in Italia, come ha spiegato ai microfoni di Giornalettismo Roberto Liscia, Presidente del Consorzio Netcomm. LEGGI ANCHE > L’e-in Italia ha un valore pari al 7% del PIL In occasione dell’evento che si è tenuto questa mattina a Roma, nella Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale – a pochi passi da Montecitorio e da Palazzo Chigi – è stata presentata la ricerca “L’e-crea valore per” realizzata da Althesys in collaborazione con Netcomm.