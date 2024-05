Occhi accesi sul cuore cittadino. Telecamere e rinforzi, "più sicurezza"

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tre nuove, un nuovo impianto radio per la comunicazione tra le pattuglie della polizia locale e un etilometro in più. Sono le ultime novità, finanziate da Regione Lombardia e Comune di Casalpusterlengo, con 30mila euro, per agire sul fronte. Nel frattempo, in città, si sta cercando di rimpinguare gli agenti in servizio, per arrivare al numero ottimale di 14 dipendenti. Spesso infatti la presenza di queste figure si rivela preziosa e indispensabile su diversi fronti e c’è anche una buona e costante collaborazione con le altre forze dell’ordine. Sull’albo pretorio dell’ente sono state infatti pubblicate le date per la selezione dei nuovi agenti della polizia locale tramite concorso. La prova di efficienza fisica sarà il 4 giugno alle 9, la scritta l’11 giugno alle 9.