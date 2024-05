Oaktree-Inter una clausola cautela Zhang! Ma c’è data limite ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 22 maggio l’è passata in mano a, che ha escusso il pegno da. Ma c’è unalegata alla vendita del club con l’ex presidente coinvolto. STABILITÀ ? Il 22 maggio l’ha cambiato proprietà: passando dalla famiglia(Suning) a. Il fondo americano, sbarcando sul pianeta nerazzurro, si è garantita un impegno non a breve, ma a lungo termine. L’obiettivo, già annunciato sin dal primo comunicato, è quello di dare stabilità economica e finanziaria al club. Il successivo step, invece, sarà la cessione dell’ad un nuovo eventuale acquirente. In realtà, però, l’resterà di proprietà del fondo californiano almeno per 18 mesi. E per una ragione ben precisa. E ciò è garantito dagli accordi firmati danel 2021, ovvero nel momento in cui venne stipulato il prestito.