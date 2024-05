Nvidia ai massimi storici a quanto può salire ancora

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha raggiunto vette storiche grazie alla sua posizione dominante nel mercato dei chip per l’IA e alle performance finanziarie. Di conseguenza il patrimonio del suo fondatore, Jensen Huang, riflette questo successo. Le prospettive future indicano una potenziale crescita continua, con traguardi da record, anche se restano delle incognite legate alla concorrenza e alle dinamiche del mercato. Record: azioni aiLe azioni dihanno raggiunto un massimo storico, spingendo il patrimonio del fondatore Jensen Huang oltre i 100 miliardi di dollari per la prima volta. Huang, che detiene una quota del 3,7% nella società, è brevemente entrato nella cerchia dei 16 miliardari con un patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari, per poi stabilizzarsi a 99,8 miliardi di dollari.