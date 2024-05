Nuovo Ford Explorer Sapore d' avventura in formato elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il nome è lo stesso, ma l’idea è innovativa. Comfort elevato e connettività di ultima generazione, ilrappresenta la più moderna espressione del Suve andrà a sostituire l’attuale ibrida plug-in, che uscirà dai listini in estate, e la Fiesta, nelle linee di produzione della storica Casa statunitense. Realizzata a partire dalla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, sarà disponibile in più varianti a trazione posteriore o integrale. Quella a trazione posteriore è dotata di una batteria da 52 kWh ha 170 cv, potenza che sale a 286 cv se abbinata all’accumulatore da 78 kWh. Mentre la versione a trazione integrale, disponibile con doppio motore, in abbinamento di serie alla batteria da 78 kWh, sviluppa una potenza di 340 cv.