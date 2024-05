Nuovo codice contratti Architetti casertani a convegno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Caserta. Ildeipubblici sarà al centro di un interessante percorso di formazione e professionale che il Consiglio dell’Ordine degliPPC della Provincia di Caserta ha inteso organizzare per giovedì 30 maggio, nella sala consiliare del palazzo della Provincia, nell’area ex Saint Gobain. Ad un anno esatto dalla sua entrata in vigore, le novità, i cambiamenti e le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, contenente ildeipubblici, saranno trattate e discusse nell’ambito del seminario rivolto aglie ai professionisti del settore che quotidianamente sono chiamati a fare i conti con le nuove norme in esso contenute. L’iniziativa, patrocinata dal CNAPPC (Consiglio nazionale degliPianificatori Paesaggisti e Conservatori), dalla Regione Campania e dalla Provincia di Caserta, avrà inizio alle ore 15 con i saluti istituzionali e di benvenuto dei presidenti dell’Amministrazione provinciale, Giorgio Magliocca, e dell’Ordine degliPPC di Terra di Lavoro, Raffaele Cecoro.