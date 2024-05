Nuovi parcheggi e piscina comunale Rilancio del Castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quali sono i progetti più importanti per Licciana Nardi? "La riqualificazione del Masero è uno dei nostri obiettivi principali per risolvere le problematiche degli abitanti. Abbiamo dato il via al progetto nel 2017 e proprio quest’anno sono iniziati i lavori. Ci sono numerosi altri cantieri: l’asilo nido di Monti, Palazzo Reali a Licciana Nardi, le scuole medie sempre di Licciana Nardi, la frana di Pontebosio e altri progetti per i quali abbiamo ricevuto i finanziamenti, come piazza Vegliante Torri e la riqualificazione deldi Terrarossa, prossimi a essere cantierati. In sospeso la rotonda del Masero, per problemi tecnici riscontrati da Anas, che è la realizzatrice, per i quali cercherà di trovare una soluzione". Punti chiave per il futuro? "La rotonda resta un traguardo importante e vorremmo realizzare unaal centro sportivo di Licciana Nardi.