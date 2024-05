Nuova rivolta al carcere minorile Beccaria di Milano almeno 70 detenuti barricati in un’ala del penitenziario

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024)70partecipano a unaneldi. La struttura è circondata da diverse volanti della polizia di Stato per scongiurare possibili evasioni. I giovani in protesta, racconta il Corriere, si sono asserragliati indella struttura e minacciano gli uomini della Polizia penitenziaria di compiere azioni violente. Non è escluso che gli agenti del reparto mobile, dall’esterno, possano fare irruzione nell’istituto per riportare la situazione sotto controllo. Lasarebbe stata innescata da una sanzione disciplinare comminata a un recluso dopo che un agenteè stato vittima di un tentativo di strangolamento. Lo riferiscono fonti sindacali. Pare che il detenuto, con disagi psichici, abbia aggredito l’adulto in servizio nella giornata di ieri, 28 maggio, dopo essere entrato nell’ufficio matricole per la notifica di un atto.