Fonte : quotidiano di 29 mag 2024

9 gradi. Fino a nuove indicazioni, sarà vietato lavare automobili, far fuoriuscire l'acqua dalle cisterne, e utilizzare l'acqua destinata agli usi domestici nei cantieri. 30, facevano 47. E intanto il governo di Delhi ha emanato una serie di misure per evitare lo spreco di acqua, in considerazione della situazione critica creata da questa eccezionale ondata di afa.

Nuova Delhi caldo record | la temperatura tocca i 523 gradi