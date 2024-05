Nuoto Martinenghi Lamberti e Pilato fanno centro a Barcellona Ceccon giù dal podio nei 100 farfalla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tappa di passaggio ma già con risultati interessanti per l’Italia delper la seconda tappa del Mare Nostrum affrontato senza particolare preparazione dagli azzurri che si sono presi buone soddisfazioni con tre vittorie e tanti posti sul. Prestazione di spessore di Nicolòche vince i 50 rana con il tempo di 26?97 precedendo Ludovico Blu Art Viberti che chiude secondo in 27?31. Restando sempre alla rana successo in campo femminile nei 100 per Benedettache, dopo l’1’07?00 del mattino si impone con il crono di 1’06?66. Nella stessa gara buon quarto posto per Martina Carraro con 1’06?99. La terza vittoria azzurra porta la firma di Micheleche si impone nei 100 dorso con 54?02; molto bene anche il giovane Christian Bacico, quarto in 54?65.