Normal People Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal a sorpresa insieme sui social | reunion in arrivo?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La star di Twisters ha pubblicato una foto in Instagramall'amico e collega preannunciando novità imminenti.hanno mandato iin delirio con una storia su Instagram pubblicata dall'attrice in cui si accenna ad una novità imminente. I co-protagonisti della serie, adattamento di successo del romanzo di Sally Rooney nel 2020 trasmesso in streaming oltre 62 milioni di volte, dopo lo show sono diventati due dei volti più conosciuti dello schermo. Secondo i fan, la storia pubblicata suiche mostra una foto dei due amici sorridenti uno al fianco dell'altro è il preludio ad un nuovo progetto in cantiere. Ad alimentare quest'ipotesi ci ha pensato la caption di ….