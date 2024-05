Non trasformiamo questa città in un’altra Falconara Marittima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Non facciamo diventare Fano una nuova". Mobilitazione popolare contro il polo logistico all’ex zuccherificio, che per il gruppo Aria Pulita potrebbe trasformarsi nel "più grande scempio della storia di Fano". Raccolte, nell’incontro di lunedì sera, nell’oratorio di San Lazzaro, quasi 70 firme, mentre la petizione su change.org "Ex zuccherificio fermate il progetto che può uccidere Fano" viaggia verso il traguardo delle 500 sottoscrizioni. A tirare le file della protesta di Aria Pulita un gruppo di battagliere giovani signore, con loro anche la consigliera comunale del Pd, Agnese Giacomoni, che non ha votato il Prg perchè contraria al polo logistico. Durante l’incontro di lunedì sera è stato spiegato come l’eliminazione del divieto di industrie insalubri di I e II classe in tutto il comparto dell’ex zuccherificio "riporti le lancette dell’orologio indietro di cinquant’anni".