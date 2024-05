Non solo Bolsena e Bracciano | i laghi del Lazio per una gita fuori porta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quando pensiamo aidel, raggiungibili a due passi da Roma, la mente subito corre al Lago dio al Lago di, ma ci dimentichiamo che nella regione ci sono tanti altri, magari meno noti e tutti da scoprire e visitare. Ma quali sono quelli più belli? Andiamo insieme a scoprirli. Sapete quali sono ipiù belli del? E avete mai pensato di raggiungerli per una bellissima? Foto: Shutterstockdel: il Lago diPartiamo da, in provincia di Viterbo, una città che risale ai tempi degi Etruschi, ma da visitare soprattutto per la bellezza del suo lago. LEGGI ANCHE: — Rieti, il paese sommerso: ecco cosa si nasconde nei fondali del Lago del Salto >> Si tratta infatti del bacino vulcanico più esteso d’Europa, al cui centro ci sono due isole raggiungibili in battello: Bisentina e Martana.