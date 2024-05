Non piovono polpette! L’attacco fetente di Kim Jong-un | palloncini pieni di rifiuti ed escrementi nei cieli della Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Erano carichi di immondizia, bottiglie di plastica, batterie e pezzi di scarpe. Non solo. Altri eranodi. Sono gli oltre 150aerostatici che ladel Nord, martedì scorso, ha fatto cadere in varie zonedel Sud. A riferirlo è l’agenzia stampa di Seul, Yonhap, che aggiunge come i grandisiano arrivati fino alla provincia di Gyeongsang. Il materiale è stato poi racconto dai militari sudni per un’analisi dettagliata e la popolazione è stata invitata a non toccare nulla e a segnalare eventuali ritrovamenti. Photos are emerging this morning of the balloons sent from North Korea that have landed in South Korea overnight, filled with trash not propaganda leaflets, and some bursting their loads with what appears to be manure.