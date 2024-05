Non hanno ancora informato i naufraghi Isola dei Famosi la bomba a poco dalla diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)dei2024, attenzione massima sulla puntata del 29 maggio. Anche perché sarà la terzultima di questa edizione affidata a Vladimir Luxuria. Proprio così, siamo in dirittura d’arrivo. O meglio, lo sono irimasti in gioco. Nelle scorse ore è infatti trapelata la data della puntata conclusiva. Nel dettaglio, la semifinale è stata anticipata a domenica 2 giugno e la finale del reality di Canale fissata per mercoledì 5 giugno, svela il sito di Davide Maggio. A conti fatti è lo stesso numero di puntate previste ma ben 7 giorni in meno in Honduras per i concorrenti. Un modo, questo, per arginare l’emorragia di ascolti che potrebbero ulteriormente scendere con l’arrivo della bella stagione. Ad ora in gara ci sono10equamente divisi fra maschi e femmine: Alvina Vereconi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Matilde Brandi e Samuel Peron.