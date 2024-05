Non conta un c… Santoro attacco in diretta | cosa ha detto e con chi se l’è presa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Michelesi è letteralmente infiammato nel corso dell’ultima puntata di “DiMartedì”, andata in onda il 28 maggio su La7. Ospite di Giovanni Floris, ha parlato della strettissima attualità, infiammando il dibattito in vista delle elezioni europee. La conversazione tra i due giornalisti si è aperta con l’ormai noto “saluto” della premier Meloni a Vincenzo De Luca a Caivano: “Sono quella stronza della Meloni”, haal governatore campano ripresentando il vecchio insulto subito., però, nel commentare la notizia ha puntato il dito contro l’informazione, e in particolar modo contro la Rai per aver dato spazio al siparietto: “Siamo tornati ai cinegiornali degli anni ’50. I Tg ormai fanno propaganda”, hail giornalista, che poi ha aggiunto: “La macchina che si mette in moto attraverso il telegiornale fa la propaganda con il culo degli altri, cioè il nostro”.