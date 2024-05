Nola Consiglio dell’Ordine degli Avvocati proclama lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Glidifanno un nuovo appello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per affrontare il tema delle disfunzioni presso i Giudici di Pace del Circondario del Tribunale diIldihato, nella seduta straordinaria di ieri, lodidell’Avvocaturana, non escludendo il ricorso alla «astensione dalle udienze civili e penali presso i Giudici di Pace del Mandamento di» qualora non fosse ripristinato «il dirittoall’effettivo esercizio del mandato difensivo nonché il diritto allo svolgimento dignitoso della propria attività professionale». Nel cahiers de doléances delsono snocciolati tutti i punti più delicati e scottanti dell’attuale situazione, che rendono meno spedita l’attività giudiziaria presso gli uffici del Giudice di Pace del Circondario.