Fonte : romadailynews di 29 mag 2024

Questi professionisti forniranno informazioni e saranno a disposizione per effettuare gratuitamente esami legati alla salute dei polmoni e del cuore, come spirometrie, elettrocardiogrammi ed ecografie. cusromatorvergata. Tutta la comunità accademica e del Policlinico si è spesa per l’evento: un particolare ringraziamento per la straordinaria capacità organizzativa al CUS Tor Vergata, al suo presidente Manuel Onorati e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

No-Tabacco Race – #Io respiro | Corriamo insieme contro il fumo! venerdì 31 maggio all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata